Avec son design robuste et ses fonctionnalités taillées pour les activités les plus exigeantes, l’Apple Watch Ultra 2 s’adresse à celles et ceux qui cherchent une montre capable de tout suivre : sport, santé, exploration, et même plongée. Ce modèle haut de gamme se distingue par sa précision GPS, son autonomie étendue et sa compatibilité cellulaire qui libère de l’iPhone. Dans notre test complet de l’Apple Watch Ultra 2, notre journaliste spécialisé a salué la précision du GPS et la polyvalence de la montre, qui en font l’un des modèles les plus complets du marché.