Le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Antoine Armand, s'est expliqué sur l'importance stratégique de cette acquisition envisagée. « Il est du rôle de l'État que de garantir, comme actionnaire lorsque cela le justifie, la pérennité et le développement des activités industrielles les plus stratégiques pour notre souveraineté », déclare-t-il ce matin dans un communiqué.