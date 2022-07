Les véhicules Honda des 10 dernières années victimes d'une faille permettant de les ouvrir... et de les démarrer

La vulnérabilité s'appelle Rolling PWN : en utilisant du matériel radio, on enregistre un signal original provenant d'une vraie clé de voiture, puis on le diffuse vers un véhicule voiture - une attaque par rejeu. Cette méthode d'intrusion est généralement anticipée par les constructeurs. Ces derniers créent des clés de voiture qui émettent un signal unique à chaque verrouillage et déverrouillage, et le même signal ne fonctionne pas à répétition.

Sauf que visiblement, ce système n'a pas été mis en place sur toutes les Honda, notamment les Honda Civic de 2016 à 2020. En effet, certaines clés utilisent un signal non chiffré et qui ne change pas, donc facile à dupliquer. Un tel signal peut être « enregistré » à 30 mètres de distance.

En outre, d'autres modèles Honda mieux protégés sont eux aussi vulnérables. Même avec des clés à signal unique, les chercheurs ont réussi à déverrouiller les véhicules. Cette dernière faille est légèrement plus complexe.