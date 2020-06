Honda mis partiellement à l'arrêt par un ransomware

Le constructeur explique : « Des travaux sont entrepris pour minimiser l'impact et restaurer toutes les fonctionnalités des activités de production, de vente et de développement ». Une déclaration ensuite mise en avant par la société sur Twitter, où elle souligne rencontrer des « problèmes techniques ».

Honda fait partie des plus grands constructeurs automobiles mondiaux. La société emploie plus de 200 000 personnes et compte plus de 400 sociétés affiliées, avec des usines en Europe et en Amérique du Nord. Ses usines américaines, britanniques, turques et italiennes sont ainsi concernées par la suspension de ses opérations.