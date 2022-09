Samsung confirme une nouvelle fuite de données

Il y a six mois, on apprenait que la société avait justement été la cible du groupe LAPSUS$, qui s’était alors emparé d’informations sensibles. Si, cette fois, nous ne connaissons ni les initiateurs de cette violation de données ni le nombre exact de clients concernés, nous savons cependant que les numéros de sécurité sociale et numéros de cartes de crédit n’ont pas été affectés.