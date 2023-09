La production chez Volkswagen momentanément à l'arrêt ! Mais que s'est-il passé ?

Les usines concernées étaient de plus des sites majeurs de la firme : usines de Dresden, Osnabrueck, Emden, Hannover, Zwickau et Wolfsburg. D'autres établissements, consacrés à la fabrication de pièces détachées, ont été également concernés : Salzgitter, Kassel, Chemnitz et Braunschweig. En plus de l'interruption des chaînes de production (ce qui est déjà lourdement pénalisant pour Volkswagen), ce petit « accident » a provoqué une chute brusque des actions du groupe de 1,2 %.