Volkswagen dévoile son ID.7 et compte bien renvoyer Tesla au placard

De plus, la Volkswagen ID.7 est équipée en exclusivité d’un nouveau concept d’affichage et de commande, qui inclut notamment un nouvel écran de 15 pouces pour le système d'infodivertissement, un affichage tête haute en réalité augmentée, sans oublier une nouvelle commande pour la climatisation et des commandes tactiles rétroéclairées. Tremble Tesla !