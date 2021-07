Le Volkswagen ID.8 se dévoile

Avec un gabarit aussi imposant que l’Atlas, qui a une longueur de plus de 5 mètres, et la probabilité d’offrir jusqu’à trois rangées de sièges donc au moins sept places, le nouvel ID.8 va venir chasser sur les terres des premiers grands SUV électriques qui sont ou qui seront disponibles sur le marché d’ici sa sortie.

L'ID.8 viendra concurrencer le Model X de Tesla, le futur BMW iX ainsi que l’Audi e-Tron. Il viendra compléter une gamme électrique qui ne cesse de s’agrandir chez le constructeur allemand et sera commercialisé au côté de l’ID.3 , la compacte électrique au gabarit proche d’une Golf, et de l’ID.4 , le SUV de taille supérieure. La gamme sera également complétée, d'ici là, par le SUV coupé ID.5 et le nouveau SUV ID.6 présenté lors du Salon automobile de Shanghai au printemps dernier.