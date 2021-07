L'iconique voiture de sport Ford GT40 aura sa déclinaison électrique

L’association Everrati, spécialiste anglais de la conversion de modèle mythique en version électrique, et de Superformance, spécialiste américain de la mise au point de châssis de pointe, est qualifiée de « partenariat parfait » par Justin Lunny, le fondateur d’Everrati.

Il a ainsi déclaré au sujet du partenariat : « Everrati et Superformance se concentrent uniquement sur les voitures emblématiques, et Lance Stander et son équipe sont LES gars en matière de continuation de châssis autorisée pour certaines des voitures les plus légendaires de l'Histoire. »

Les deux entreprises se complètent pour adapter parfaitement le châssis à la transformation électrique. L’idée est de réussir à offrir le meilleur de la motorisation électrique en dénaturant le moins possible la version originale.