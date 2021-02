Les premières photos du SUV ID.6 de Volkswagen ont fuité

C’est lors d’un dépôt officiel auprès du gouvernement chinois que les premières images de l'ID.6 ont fuité. Il s’agit apparemment de la version de production du futur grand SUV du constructeur allemand. La silhouette reste globalement inchangée, mais certains points ont été revus.

Sur ces premières photos chinoises, on constate que le pare-chocs avant reçoit une grille pleine largeur plus imposante que sur les premières images de l’ID.ROOMZ. La calandre semble également revue et présente une véritable séparation avec les projecteurs alors que le concept affichait une calandre qui se fondait dans les phares à ses extrémités.

Le bandeau lumineux arrière au design très travaillé du prototype semble également assagi sur la version de production. Les portes arrière auront une ouverture classique alors que l’emplacement des poignées de ces dernières sur le concept-car laissait entendre que leur ouverture serait antagoniste.