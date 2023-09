Eh non, ce n’était pas une cyberattaque ! Toyota a arrêté 14 usines au Japon à cause d’un… "espace disque insuffisant"

Comme on dit, plus de peur que de mal pour Toyota. Effectivement, après quelques heures de panique, l'entreprise a su rétablir les systèmes en transférant les données vers un serveur avec une plus grande capacité, pour ensuite pouvoir ouvrir de nouveau les 14 usines fermées un peu plus tôt.

Si la production des véhicules a pu reprendre au Japon (production qui représente ici le tiers de la production mondiale du constructeur), cela montre qu'il y a tout de même un véritable problème qui pourrait malheureusement se reproduire. Ainsi, Toyota a déclaré qu'elle allait à l'avenir examiner les futures procédures de maintenance pour pouvoir renforcer les efforts afin d'éviter qu'un tel problème ne se représente.

Bien que le constructeur automobile soit connu et pris pour exemple pour livrer des véhicules en petites quantités aux clients, ce qui lui permet alors d'avoir une meilleure efficacité, ce n'est malheureusement pas la première fois qu'il fait face à un problème de cette ampleur. En février 2022, l'entreprise avait dû, une fois de plus, fermer ses 14 mêmes usines situées au Japon. Toutefois, ici, il ne s'agissait non pas d'un problème lié à leurs serveurs, mais d'un problème beaucoup plus grave : l'un des serveurs avait été infecté par un virus qui indiquait un message de menace. À l'époque, le constructeur avait décidé de ne pas divulguer ce dernier, et l'on ne peut que le comprendre. Néanmoins, espérons qu'il soit un peu plus prudent à l'avenir, pour éviter de potentielles attaques ou des fuites comme celle qui a eu lieu en mai dernier.