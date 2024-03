Ce n'est pas demain que vous camperez en ID.Buzz California ! Volkswagen prend du retard

L'ID.Buzz, célèbre van électrique de Volkswagen, a été officiellement lancé et présenté au public en 2022. Véritable succès malgré un prix très élevé, le constructeur planche actuellement sur plusieurs versions dont la California, conçue spécifiquement pour le camping et les aventures en plein air. En 2023, on savait que le van ne sortirait déjà pas à l'heure. La cause ? Un poids trop important.

Lars Krause est responsable des ventes et du marketing de la marque ; celui-ci vient d'expliquer les réelles raisons de ce retard : la demande du marché est encore trop timide pour ce genre de véhicule.