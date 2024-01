Voiture de sport électrique et durable ? Lamborghini dépose une licence sur une batterie organique sans cobalt

Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont peut-être fait un pas important vers la durabilité pour les voitures électriques. La nouvelle batterie comprend une cathode basée sur des matériaux organiques, offrant une alternative plus écologique au cobalt ou au nickel couramment utilisés. Le plus intéressant est que cette batterie organique possède une capacité de stockage comparable et des taux de charge plus rapides que ses homologues au cobalt.