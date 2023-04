Voilà la première Lamborghini hybride, et évidemment, elle va faire du (gros) bruit

Lamborghini a également doté sa Revuelto d'une batterie de 3,8 kWh, ce qui permet au véhicule de rouler en mode 100 % électrique durant une petite dizaine de kilomètres. Au total, le véhicule propose pas moins de 13 modes de conduite distincts.

Le moteur est couplé à une boîte de vitesses à huit rapports et double embrayage tandis qu'à bord, on profitera d'une instrumentation 100 % numérique sur un cockpit de 12,3 pouces, d'un écran sur la console centrale et d'un autre destiné au passager.