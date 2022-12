Kia EV6 GT contre Lamborghini Aventador : à votre avis, qui gagne ?

C'est le magazine carwow qui a souhaité faire s'affronter la récente Kia EV6 GT, et la Lamborghini Aventador SVJ. D'un côté, une voiture dotée de deux moteurs électriques pour une puissance totale de 585 ch (et 740 Nm de couple), de l'autre, une supercar thermique, propulsée par un bloc V12 de 770 ch (et 720 Nm de couple).