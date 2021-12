Kia EV6 : presque 500 km d'autonomie en une seule charge

La première voiture électrique nouvelle génération du constructeur sud-coréen disposera bel et bien de performances exceptionnelles. De facto, il faut savoir que le Kia EV6 sera proposé en plusieurs versions et plusieurs batteries (74.4 kWh ou 58 kWh) en Amérique du Nord. Étant les moins puissants et ceux avec une consommation la plus basse, ce sont les modèles Long Range équipés de pile la plus puissante qui tirent leur épingle du jeu. En une seule charge, ils disposeront d’une autonomie de presque 500 km (499 km plus précisément), soit des chiffres qui concordent avec les estimations du constructeur. À titre de comparaison, ceux du Ioniq 5 sur le même segment tournent à un peu moins de 490 km .