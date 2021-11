La Kia EV6 bat le record du monde de la recharge la plus rapide

La Kia EV6 a en effet parcouru les 4 600 kilomètres séparant New York et Los Angeles en enregistrant seulement 7 heures, 10 minutes et 1 seconde de temps de charge total. Un chrono impressionnant qui enterre le précédent record détenu depuis 2015 par la Tesla Model S, qui se targuait d'un temps total de recharge de 12 heures, 48 minutes et 19 secondes sur le même trajet.