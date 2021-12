Le Hyundai Ioniq 5 démontre son autonomie de 500 km avec charge ultra rapide

À noter que le Hyundai Ioniq 5 sera à l'affiche du film Spider-Man: No Way Home dans quelques jours. On pourra notamment découvrir un spot publicitaire intitulé « One Way Home » et réalisé par Jon Watts, dans lequel on retrouvera Spider-Man (Tom Holland) et son meilleur ami Ned (Jacob Batalon) dans un périple vers New-York à bord du Ioniq 5.