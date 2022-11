Et la voiture électrique de série la plus rapide au monde est...

Avec sa supercar 100 % électrique Nevera, la marque Rimac avait promis un bolide aux performances hallucinantes. Et pour cause, le véhicule dispose de quatre moteurs, pour une puissance maximale de 1 914 ch. La Rimac Nevera a récemment été testée sur le circuit Automotive Testing Papenburg, lequel offre notamment deux grandes lignes droites de quatre kilomètres. Et la promesse a été tenue !