La vitesse de charge record de cette nouvelle nouvelle batterie pourrait faire taire les débats sur la voiture électrique

DESTEN, une entreprise spécialisée dans les technologies avancées de batteries lithium-ion, a récemment lancé une cellule LFP ultrarapide, capable de se charger de 20 % à 80 % en seulement 6 minutes.

La nouvelle cellule LFP de DESTEN affiche une capacité de 22 Ah et une capacité de charge rapide de 6C. Cette dénomination indique que la batterie peut être chargée à son plein potentiel en 1/6 d’heure. Le C de 6C représente la capacité de la batterie. Ainsi, si une batterie a une capacité de 1Ah (Ampère-heure), une capacité de charge de 1C signifie qu’elle peut être chargée à son plein potentiel en une heure. Du coup, une capacité de charge de 6C signifie qu’elle peut être chargée six fois plus rapidement.

Mais ce n'est pas tout. Cette cellule, basée sur la chimie LFP, se distingue par une stabilité chimique et thermique intéressante offrant ainsi la technologie de batterie la plus sûre à ce jour, tout en étant leader en matière de rentabilité énergétique. Cette innovation pourrait révolutionner non seulement le transport électrifié, mais aussi le stockage d'énergie, en réduisant considérablement les temps de charge pour les véhicules électriques et en permettant aux réseaux électriques d'accéder à un stockage de courte durée à un coût par kWh faible, avec une sécurité accrue.