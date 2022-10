Comment Porsche compte renverser la Tesla S Plaid avec son nouveau Taycan électrique

Cette « rivalité » entre Porsche et Tesla serait notamment née sur le bitume légendaire du circuit du Nürburgring, situé au nord du Land de Rhénanie-Palatinat. Exploité à des périodes régulières pour le Grand Prix de Formule 1 d'Allemagne, ce circuit est surtout connu pour la course d'endurance des 1 000 km du Nürburgring. Si les Porsche Taycan et Tesla Model S Plaid ne prennent pas place sur la grille de départ à cette occasion, il n'en est pas de même pour un tour de piste.

Depuis 2019 et la sortie de la première version du Taycan, Porsche et Tesla s'amusent à régulièrement battre le record du tour le plus rapidement effectué. Porsche a été détrônée par le Model S Plaid en 2021, mais c'était sans compter sur le panache de la firme allemande, comme vous pouvez le voir en vidéo ci-dessous.