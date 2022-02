Une giga-factory dédiée aux cellules de batterie bas carbone va s'installer à Dunkerque

La firme Verkor a fait son choix. Parmi la quarantaine de sites investigués en Espagne, en France et en Italie, c'est donc Dunkerque qui a obtenu les faveurs de l'entreprise. Et pour cause, ce site répond toutes les attentes de la firme, que ce soit en termes « de terrain, de logistique, de capacité énergétique, de proximité avec les clients, d'accès à une main-d'œuvre qualifiée et d'évolutivité ».

Ainsi, ce sont près de 1 200 emplois directs et plus de 3 000 emplois indirects qui vont bénéficier de ce lancement d'activité à Dunkerque. Le centre de Recherche et Développement de Verkor restera, lui, à Grenoble. La firme prévoit, par ailleurs, une capacité de production équivalente à 16 GWh en 2025, et 50 GWh en 2030. L'objectif est d'aussi bien alimenter le marché des batteries pour véhicules électriques que celui des batteries en stockage stationnaire à grand volume.

Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie, s'est félicitée de cette implantation. « La maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur de la batterie est essentielle à la transition vers la mobilité électrique. Je salue cette nouvelle étape importante de Verkor. Leur choix d'implantation renforce "la vallée de la batterie électrique" qui se dessine dans les Hauts de France, ainsi que son écosystème dynamique […] ». Rappelons que Verkor a été fondée en 2020 avec le soutien d'autres firmes telles qu'IDEC, Schneider Electric, Arkema ou encore Renault. Cette dernière a d'ailleurs officiellement lancé son site Renault ElectriCity non loin de là, à Douai.