Un premier microréacteur nucléaire pour l'US Air Force

Comme l'explique le site spécialisé Opex360, ce second programme est similaire au premier, mais ne s'embarrasse plus de la composante « mobile ». L'armée américaine, qui souhaite l'exploiter dans ses bases nationales, mise ici sur des microréacteurs « vSMR », plus puissants (ils peuvent monter à 10 mégawatts) et capables d'alimenter des bases pendant plusieurs décennies. Ce projet devrait aboutir à la mise en service d'un premier réacteur d'ici 2027… et en l'occurrence, ce dernier serait affecté au sein d'une base de l'US Air Force, qui ne cesse de se moderniser.

En effet, le 31 août dernier, l'USAF a annoncé avoir signé un contrat avec le groupe Oklo Inc. pour concevoir, construire et exploiter un microréacteur « autorisé par la Commission de réglementation nucléaire ».

Opex360 rapporte que ce dernier serait installé sur la base aérienne d’Eielson (en Alaska), où sert la 354e Escadre de chasse. Ce microréacteur, vraisemblablement le premier en son genre pour une utilisation militaire, aurait vocation à être exploité pendant au moins 30 ans.