Apple présente une IA pour modifier des images à l'aide de simples phrases

Le modèle MGIE va plus loin dans les ajouts proposés et peut enrichir des images avec quelques éléments de contexte. Dans un autre exemple illustré par les équipes d'Apple, on peut voir la photo d'une pizza tout ce qu'il y a de plus traditionnelle. En demandant à l'outil de rendre la pizza plus saine, l'intelligence artificielle viendra ajouter des légumes à cette pizza.

MGIE peut enfin opérer des modifications plus simples, comme un redimensionnement, un agrandissement ou un zoom dans l'image, ainsi qu'une rotation.

Si vous êtes intéressés à tester cette nouvelle technologie, Apple propose une version de démonstration sur le web et disponible à cette adresse. Il est possible à l'avenir que quelques-uns de ses outils fassent leur apparition dans les systèmes d'exploitation de la marque, comme macOS ou iOS, via l'application Photos.

On sait aussi que 2024 devrait être l'année de l'intelligence artificielle pour Apple, avec un iOS 18 annoncé comme une mise à jour historique. Siri ou encore l'application Messages pourrait recevoir des améliorations liées à l'IA et permettraient à Apple de rattraper en partie son retard sur ses concurrents.