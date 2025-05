Au-delà de la compétition directe entre AWS et Microsoft Azure, de nouvelles tendances pourraient remodeler le paysage. L'émergence de modèles d'IA plus petits et plus efficaces, ainsi que le développement de l'edge computing (traitement des données en périphérie, au plus près de l'utilisateur ou de l'appareil), favorisent le déploiement d'IA directement sur les appareils (on-device). Cette décentralisation pourrait, à terme, réduire la dépendance vis-à-vis des infrastructures cloud centralisées pour certaines applications IA, ouvrant potentiellement la porte à de nouveaux acteurs et à une concurrence accrue.