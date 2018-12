Amazon Alexa teste les réponses fournies par les utilisateurs (en bêta)

Le crowdsourcing à la rescousse d'Alexa

Des réponses de 300 caractères maximum

Source : The Verge

L' intelligence artificielle n'est pas encore infaillible,s'en est bien rendu compte. Pourface à des questions auxquelles elle ne connaît pas la réponse, l'entreprise a décidé de faire appel à ses clients les plus engagés.Depuis jeudi, certains utilisateurs ont en effet reçu une invitation à se connecter au site. Ces heureux élus (et uniquement ceux-ci pour l'instant) pourront alors répondre à des questions portant sur divers sujets, de la science au sport, en passant par la géographie. Le but du jeu étant de compléter la base de connaissance d'Alexa et lui permettre ainsi deposées par ses utilisateurs. Amazon donne quelques exemples de demandes aujourd'hui laissées sans réponses par l'assistant : « Où Barbara Bush a-t-elle été enterrée ? » ou « Qui a composé la bande originale du Seigneur des Anneaux ? ». À première vue, il estqu' Alexa ne puisse pas trouver ces informations, disponibles sur Internet. Mais pour Amazon, il s'agit peut-être davantageet de les mettre en avant. Même si leurs réponses, quand elles seront données par Alexa, ne seront attribuées qu'à « un client d'Amazon ».Concrètement, Alexa Answers fonctionnera de façon classique pour une plateforme de. Outre la possibilité de répondre aux questions, les utilisateurs seront également invités à. De plus, Amazon a tiré les leçons des précédentes expériences de ce type et a mis en place un système de filtres automatiques pour bannir les propos inappropriés.Enfin, il faut noter que les réponses fournies par les utilisateurs ne doivent pas dépasser la. Une restriction pas évidente à respecter s'il faut répondre à certaines questions comme « Comment préparer un bœuf bourguignon pour six personnes ? ».