Vous pourrez bientôt chuchoter à Alexa, qui vous répondra de même

Une utilisation facilitée dans les lieux publics

Les Américains pourront, à partir du mois d'octobre, discuter avec Alexa en chuchotant. Une fonctionnalité qui peut sembler extravagante pour les personnes qui n'utilisent pas d'enceinte connectée, mais qui ouvrent de nombreuses nouvelles possibilités.Du moins, pour celles et ceux qui ne sont pas terrifiés à l'idée qu'Alexa puisse écouter la moindre confession sur l'oreiller.Avec le chuchotement, il serait ainsi plus aisé d'interagir avec son assistant vocal sans déranger son ou sa voisine dans les transports en commun. Mais c'est avant tout une intégration plus poussée de l'assistant avec les autres objets connectés qu'Amazon ambitionne. Il sera par exemple possible de murmurer à Alexa de mettre en route la cafetière alors que votre moitié est encore endormie.Mais au-delà de la disponibilité de cette fonction, c'est avant tout. Rendez-vous compte, une IA est désormais capable d'identifier et de distinguer un chuchotement ! Une innovation très technique sur laquelle reviennent plus en longueur nos confrères de Numerama.