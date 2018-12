Vous pourrez bientôt passer vos appels Skype via Alexa

Skype, Alexa et commande vocale

Pas de date précise encore confirmée

C'est par le biais de Gaurav Sareen, vice-président « corporate » chez, que l'on apprend la nouvelle de l'étroite collaboration entre les deux multinationales que sont. En effet, dans un billet de blog publié hier, il déclare :Concrètement, Skype sera intégré aux appareils Alexa ainsi qu'à. Il sera alors possible d'appeler des lignes mobiles et fixes grâce àen donnant simplement l'ordre àAucune date n'a pour le moment été confirmée pour le déploiement desur les outils d'Amazon, Microsoft à seulement annoncé que le lancement aurait lieu. On peut ainsi penser que l'application d'appels vidéo de Microsoft sera disponible d'ici les fêtes de fin d'année sur les produits de la gamme Alexa.Cette collaboration entre les deux géants suffira-t-elle à contrer Google qui s'apprête à présenter son «» ? Rien n'est moins sûr et seul l'avenir nous éclaircira sur ce point. Néanmoins, Gaurav Sareen apprécie que ce partenariat continue sur ce chemin (rappelez-vous Cortana et Alexa l'an passé), il a déclaré : « Nous sommes ravis de continuer à réunir le meilleur de Microsoft et d'Amazon ».