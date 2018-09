Tous les produits Alexa annoncés par Amazon lors de son événement surprise

Echo Dot : le petit assistant prend du volume

Echo Plus : un son 360° pour la maison

Echo Sub : Alexa avec des basses

Echo Auto : Alexa au volant

Echo Input : se branche directement dans vos enceintes

Echo Show : l'écran connecté d'Amazon passe la deuxième

Alexa Guard : le système de sécurité signé Amazon

Echo Link et Echo Link Amp : le son multiroom à portée de tous

Fire TV Recast : apporter la TV traditionnelle aux services de streaming

Ring Stick Up Cam : une caméra de surveillance intelligente

Amazon Smart Plug : une prise intelligente pour connecter votre électroménager

Echo Wall Clock : la première horloge connectée au monde !

Micro-ondes AmazonBasics : une intelligence redoutable dans la cuisson de vos plats

voit désormais très grand pour son. Déjà présent sur de nombreux territoires, avec une forte présence notamment aux Etats-Unis, l'entreprise dea décidé de passer à la vitesse supérieure en étoffant sa gamme d'appareils. Amazon a présenté par surprise plus d'une dizaine d'appareils et de services, tous équipés du désormais célèbre assistant. Passons en revue les différents équipements annoncés par le géant du e-commerce, des plus attendus aux plus surprenants.Le plus petit appareil de la gammese voit mis à jour dans une nouvelle version à la fois plus épaisse et plus puissante. Le design a été revu et le petit boitier en plastique laisse la place à un maillage en textile qui rappelle évidemment les codes de design de l'Amazon Echo.L'enceinte intègre désormais 4 micros longue portée pour entendre l'utilisateur où qu'il se trouve dans la pièce, et Amazon annonce 70% de puissance sonore supplémentaire.Elle est disponible en précommande sur le site d'Amazon France pour 60 euros.est à la fois une station musicale et un hub pour la maison connectée. L'appareil possède une conception que l'on pourrait rapprocher du HomePod d'Apple avec des enceintes placées à 360° et permettant de couvrir l'ensemble de la pièce équipée en musique.Echo Plus est labellisé Dolby pour un son de qualité. Elle possède également 7 micros pour améliorer l'écoute des commandes vocales. L'enceinte intègre également un hub Zigbee, permettant de gérer divers objets connectés sans appareil de commande supplémentaire.Elle sera disponible dès le 11 octobre prochain pour 149,99€. Amazon offre une ampoule Philips Hue pour une durée limitée pour toute précommande de l'appareil.Plus étonnant que les deux mises à jour précédents,est un subwoofer de 100W destiné à offrir ce qu'il manque cruellement à ses enceintes connectées : des basses.Compatible pour le moment avec Echo et Echo Plus, l'appareil permet lorsqu'il est connecté à deux enceintes de créer un son stéréo 2.1. Il peut évidemment être relié à une seule enceinte connectée, qui offrira un son plus riche et profond. Toute la configuration s'effectue sans fil, via l'application Alexa de son smartphone.Il accompagnera les nouveaux membres de la gamme Echo le 11 octobre pour un prix de 129,99€.souhaite faire de votre voiture un véhicule connecté. Pour cela, il se raccorde directement aux enceintes de votre voiture pour apporter Alexa au coeur de l'habitacle. Il possède 8 microphones afin de bien distinguer la voix du conducteur et les commandes vocales.Connecté via l'application Alexa du smartphone, Echo Auto pourra jouer de la musique pendant votre trajet et vous donner les directions sur l'application de cartographie de votre choix (Google Maps, Apple Plans, Waze,...).L'appareil coutera 50$ aux Etats-Unis et n'a pas de fenêtre de lancement en France aujourd'hui.s'adresse aux audiophiles déjà équipés en enceintes de qualité mais qui souhaitent tout de même apporter un peu d'intelligence à leur matériel. L'appareil est minuscule (seulement 12,5 mm), et se raccorde en jack sur votre enceinte. Il intègre un micro longue portée et permet de dicter l'intégralité des commandes Alexa sans restriction.La disponibilité en France n'a pas été encore annoncée.Amazon revoit sa copie concernant son écran intelligent. Il bénéficie d'une dalle d'affichage plus grande (10 pouces), et d'un son amélioré.Comme Echo Plus, il se veut être le centre d'informations de la maison. Chaque résultat est affiché sur l'écran, et Echo Show possède une caméra frontale pour effectuer des appels visio. Une application Skype sortira d'ailleurs plus tard dans l'année. Amazon a également intégré un navigateur internet en la présence de Firefox et de son logiciel maison Silk.À la fois écran connecté et tablette tactile, Echo Show n'a pas encore été annoncé en France.Le géant de l'e-commerce a également dévoilé une solution logicielle intégrée directement dans ses produits appelée. Elle détectera les signaux anormaux de mouvement et de présence en l'absence des occupants de la maison et enverra des messages d'alerte sur le smartphone de son propriétaire.Alexa Guard veut remplacer le système d'alarme traditionnel en lui apportant en plus un soupçon d'intelligence. Grâce aux machines learning, Alexa pourra simuler le fonctionnement quotidien de la maison, ouvrir les volets le matin, ou encore éteindre les lumières, afin de tromper les cambrioleurs.Ces fonctions apparaîtront lors d'une mise à jour logicielle de la gamme Echo.Ces deux amplificateurs stéréo permettent d'apporter vos services de streaming préférés à votre matériel audio et de tout contrôler via Alexa. Les deux appareils n'ont pas de microphones et se pilotent uniquement via l'application Alexa du smartphone. L'permet de brancher un système audio là où leest un amplificateur complet pour raccorder tout son équipement et concentrer toute sa musique à la maison en un seul appareil.Les produits n'ont pas encore été annoncés pour le marché français mais seront disponibles avant la fin de l'année pour 199$ pour l'Echo Link et 299$ pour le Link Amp.ajoute aux fonctions connectées du Fire TV la télévision traditionnelle via antenne. L'appareil peut connecter une prise antenne classique pour recevoir le flux TV traditionnel et centraliser ses chaines historiques ainsi qu'Amazon Prime Video, Netflix et les autres.Un disque dur de 500 Go est inclus afin d'enregistrer ses programmes préférés. Fire TV Recast peut enregistrer deux programmes en simultané et une version 1 To fera son apparition prochainement.Amazon a également de grands projets avec l'entreprise, qu'elle a rachetée il y a quelques mois déjà.Lapeut être utilisée en intérieur comme en extérieur, une première pour le constructeur. Elle sera disponible dans une version filaire ou sur batterie et connectée à votre smartphone via une application mobile dédiée. Alexa est évidemment de la partie et l'on pourra demander à l'assistant d'afficher les images de la caméra de surveillance sur un Amazon Echo Show.est reliée en permanence à Alexa. Vous pouvez d'une seule commande vocale l'activer pour démarrer la préparation du café sans avoir à appuyer sur un bouton ou d'allumer la lampe du salon. Vous pourrez également créer des routines configurées dans Alexa. Un simple « Bonjour Alexa » démarrera le matin la radio et la cafetière sans effort.L'appareil sera disponible le 17 octobre pour un prix de 30€.L'horloge murale d'Amazon ressemble trait pour trait à...n'importe quelle autre horloge murale, à ceci près qu'elle bénéficie d'une connexion complète à votre Amazon Echo.Programmez un minuteur ou une alarme et les 60 diodes incluses dans l'appareil s'allumeront pour vous donner une indication sur le temps restant.Pour les amateurs, le produit sera vendu 30$ aux Etats-Unis et n'a pas encore de date de sortie en France.Dernier produit présenté, mais pas le moins surprenant, Amazon lance un micro-ondes 100% connecté à votre enceinte Amazon Echo.Et oui, il y a des usages pour un tel appareil selon la marque. Alexa pourra récupérer depuis ses bases de données les temps de cuisson optimaux pour n'importe quelle recette et vous éviter une catastrophe culinaire. Un bouton Alexa présent sur l'appareil vous permet également de dicter votre temps de cuisson et vous éviter de taper sur des boutons.Vendu 60$ aux Etats-Unis, il n'est pas prévu qu'il traverse l'Atlantique pour le moment.