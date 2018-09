Amazon permet aux développeurs de créer des gadgets Alexa

Horloge coucou 2.0

Une future manne pour les jouets connectés

Quand a présenté sa ligne d'Alexa Gadgets l'an dernier, on s'attendait à voir débarquer quantité de périphériques externes Alexa-compatibles.Amazon a plutôt souhaité prendre son temps, et libère aujourd'hui son Gadgets Toolkit à destination des développeurs tiers. L'objectif : créer tout un écosystème de gadgets permettant de rendre Alexa plus interactive.Dans son annonce, Amazon liste quelques exemples pour stimuler la créativité des développeurs.Avec l'Alexa Gadget Toolkit, il est possible de faire interagir un accessoire avec diverses fonctionnalités des appareils. Ainsi, il sera possible de configurer une horloge qui fera sortir son petit oiseau à chaque fois qu'elle entendra le mot déclencheur « Alexa ». Laest réelle.Selon Amazon, le devkit permettra aussi à un robot de synchroniser le mouvement de ses lèvres avec ce que dicte l'enceinte connectée. Et justement sur ce point : sortira en fin d'année une version revue, corrigée et connectée du. Mais si, vous savez, ce poisson-trophée qui remue en rythme lorsqu'on presse un bouton. Cette nouvelle version sera capable de danser sur la musique que vous lui diffusez.On ne vous cache pas notre impatience.Un peu plus utile : lorsqu'une alarme est déclenchée sur une enceinte Echo, s'effectue une action comme déverrouiller la gamelle du chien.Plus loin dans son communiqué, Amazon ne cache pas son enthousiasme en dévoilant la liste des partenaires à son programmeHasbro, TOMY, WowWee, BabyPlus et Novalia sont cités par le géant du e-commerce comme les premiers à se lancer dans le grand bain du jouet connecté à Alexa.