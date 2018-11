Alexa bientôt dans votre casque audio

© Amazon

Les casques audio en ligne de mire

Source : Amazon

Après Google, c'est au tour de l'assistant vocalde s'inviter sur les objets connectés. Après les enceintes et les smartphones, Amazon souhaite ratisser large en s'invitant sur les montres connectées, casques audio et autres objets high-tech.Annoncé en janvier 2018, le SDK nommévient d'être lancé officiellement auprès des développeurs . Ce kit de développement permet aux ingénieurs de concevoir des produits Bluetooth s'appuyant directement sur l'application Alexa pour Android et iOS.Qualcomm a déjà créé des écouteurs Bluetooth afin de servir de modèle aux développeurs tiers. Des sociétés bien implantées sur le marché comme Bose, Jabra et iHome ont déjà annoncé leur intention de mettre en œuvre l'assistant Alexa sur leurs produits.De cette façon,souhaite rattraper son retard sur Google Assistant, déjà implanté au sein de nombreux casques Bluetooth.