Biggs

L’IA fait partie du monde numérique, il n’y avait pas besoin de changer le nom de la structure. À moins de vouloir faire de l’esbroufe avec les termes « intelligence artificielle » pour se donner un genre « on est dans le coup, on est moderne ».

On est pas foutu de trouver un prestataire national à qui confier la gestion des données de santé des Français mais on a « Conseil national de l’IA et du Numérique », c’est sûr ça pète.