56 % d'écart salarial. Voilà ce que gagnent en plus les professionnels qui maîtrisent ou ont été formés à l'IA par rapport à un poste équivalent. L'année dernière, cet écart atteignait seulement 25 %. En douze mois, la prime s'est donc plus que doublée.

Tous les secteurs subissent cette flambée. Les services financiers et le développement logiciel mènent la course avec une productivité multipliée par quatre entre 2018 et 2024. Dans l'information et la communication, la part d'emplois liés à l'IA grimpe de 2,5 % en 2018 à 3,8 % en 2024. Les activités scientifiques et techniques rattrapent même les services financiers en volume d'offres.

Pour Philippe Trouchaud, du comité exécutif de PwC France, « l'IA transforme l'économie et le marché du travail à l'échelle mondiale. Loin de détruire de l'emploi, elle en redéfinit les contours et en accroît la valeur ». Les métiers dits « augmentés » progressent de 252 % en France. Même les emplois plus facilement automatisés affichent une croissance de 223 %.