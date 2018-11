Amazon sommé de transmettre des enregistrements d'un Echo suite à un double meurtre

Les enregistrements vocaux peuvent constituer une preuve irréfutable

Amazon place le respect de la vie privée en priorité

Le juge Steven M. Houran, du comté de Strafford dans le New Hampshire, a fait une demande insolite dans le cadre d'un procès pour double homicide. Le magistrat a exigé d'de lui fournir les enregistrements vocaux de l'enceintedu couple assassiné mais également toutes les informations associées et synchronisées entre les smartphones et l'appareil connecté.Timothy Verrill est accusé dude Christine Sullivan et Jenna Pellegrini et comparaitra devant la cour en mai 2019 et plaidera non-coupable. Pour le juge Houran, l'Echo présente à leur domicile peut constituer une preuve de sa culpabilité.», indiquent des documents de la Cour, cités par Ars Technica Amazon n'a pour le moment pas donné suite à cette demande, mais un porte-parole de l'entreprise a indiqué qu'il ne fournirait aucune donnée sans une «».Le e-commerçant avait déjà été sollicité en 2017 pour une demande identique, dans le cadre d'une enquête sur un homicide ayant eu lieu en Arkansas. Amazon avait refusé de fournir les données personnelles en prétextant vouloir protéger lade ses clients. L'entreprise a finalement fourni les données, mais seulement après que le suspect et le propriétaire de l'enceinte Echo aient donné leur accord.