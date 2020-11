Amazon subit les grèves en Allemagne, deuxième marché du géant américain

Ils veulent « faire payer Amazon », au sens propre du terme. Dimanche, les représentants du syndicat le plus puissant d'Allemagne, Verdi, ont lancé un appel à la grève pour lundi et mardi, appel qui fait suite à une première grève de trois jours, qui s'est déroulée entre jeudi et samedi la semaine dernière, en plein Black Friday. Le but ? Émettre leurs revendications en perturbant les ventes du e-commerçant.