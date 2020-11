Amazon : un brevet pour identifier les contenus streaming piratés

Cette altération de la vidéo peut être visible ou non à l'œil nu. Amazon prend comme exemple « une fleur en arrière-plan avec une couleur différente ». Elle peut également être tout simplement masquée. Amazon explique : « Non seulement, cela rend plus difficile pour les pirates de détecter, modifier, enlever ou contourner cet overlay, et cela amoindrit également la dégradation de la qualité de la vidéo marquée avec une version de l'identifiant. »

Le document précise qu'il est possible d'appliquer cette technologie à des flux en direct. Par exemple, un pirate peut choisir de capturer et de diffuser en live un contenu restreint à une zone géographique. Dans ce cas, Amazon peut inclure dans ce fichier de méta-données des informations de géolocalisation du pirate.

Enfin, la société ajoute que la technologie permettrait également de reconnaître les ayants-droits d'un média original sans que ce dernier n'ait à appliquer un filigrane.