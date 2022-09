Nouveaux numéros de téléphone en 09, pour quoi faire ?

L'ARCEP avait lancé sa démarche de modernisation du plan de numérotation en 2018, mais entre temps, le régulateur a mené une consultation publique dans le but de prendre en considération les fraudes et abus dont sont victimes les consommateurs, et de s'aligner sur les nouveaux usages. Elle garde aussi en tête que les utilisateurs sont désormais durablement attachés à ces numéros mobiles, et que les changements de numéro sont de moins en moins fréquents.