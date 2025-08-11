Samsung ne lésinera pas sur les dépenses aux États-Unis à l'avenir. En effet, selon un nouveau rapport du média SEDaily, le géant sud-coréen réfléchit actuellement à investir quelque 10 000 milliards de wons (environ 7,2 milliards de dollars) en plus du côté des États-Unis.

Cet investissement sera effectué au niveau de sa fonderie de Taylor, dans le Missouri, spécialisée dans les semi-conducteurs. Il serait une sorte de « retour à la normale », puisque Samsung avait initialement prévu d'investir environ 44 milliards de dollars aux USA, mais avait dû revoir ce chiffre à la baisse, à 37 milliards de dollars, face à la morosité du marché d'alors.