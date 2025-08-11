Le géant sud-coréen pourrait augmenter très fortement ses investissements du côté des États-Unis. Une augmentation des investissements de l'ordre de plus de 7 milliards de dollars.
Avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, de nombreux géants de la tech ont annoncé des investissements pharaoniques aux États-Unis, afin de se concilier les bonnes grâces de Donald Trump. Des investissements qui sont autant portés par des entreprises nationales que par des étrangers, comme TSMC ou bien Samsung. Et ce dernier pourrait bien faire un effort supplémentaire, si l'on en croit cette nouvelle information.
Samsung va augmenter ses investissements aux États-Unis
Samsung ne lésinera pas sur les dépenses aux États-Unis à l'avenir. En effet, selon un nouveau rapport du média SEDaily, le géant sud-coréen réfléchit actuellement à investir quelque 10 000 milliards de wons (environ 7,2 milliards de dollars) en plus du côté des États-Unis.
Cet investissement sera effectué au niveau de sa fonderie de Taylor, dans le Missouri, spécialisée dans les semi-conducteurs. Il serait une sorte de « retour à la normale », puisque Samsung avait initialement prévu d'investir environ 44 milliards de dollars aux USA, mais avait dû revoir ce chiffre à la baisse, à 37 milliards de dollars, face à la morosité du marché d'alors.
Une façon de passer outre les droits de douane de Donald Trump ?
Mais la donne économique a depuis changé pour le groupe, avec l'obtention de deux contrats importants. L'un, avec Tesla, porte sur la production de puces IA, avec une valeur de près de 16,5 milliards de dollars, quand le second a été signé avec Apple, afin de produire des capteurs pour caméra.
Ces investissements vont aussi permettre à Samsung d'échapper aux droits de douane de Donald Trump, en produisant localement. Cette annonce devrait enfin permettre à l'entreprise la plus importante de Corée du Sud d'aborder le prochain sommet États-Unis/Corée du Sud, qui se tiendra le 25 août prochain, avec de quoi plaire à l'administration américaine.