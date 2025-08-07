Face aux pressions du président Donald Trump, Apple a annoncé un investissement supplémentaire de 100 milliards de dollars aux États-Unis, s'ajoutant à un engagement précédent de 500 milliards de dollars sur quatre ans. L'objectif, éviter les taxes sur les semi-conducteurs étrangers.
- Apple investit 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis pour éviter les taxes sur les produits étrangers.
- L'investissement vise à développer la production locale, incluant datacenters et une ligne de production de verre.
- Bien que l'impact soit progressif, Apple réorganise sa chaîne d'approvisionnement pour réduire sa dépendance à la Chine.
Apple a annoncé son intention d'augmenter ses investissements aux États-Unis de 100 milliards de dollars supplémentaires, portant ainsi son engagement total à 500 milliards de dollars sur quatre ans. La raison ? Trump, qui a menacé Apple d'augmenter les tarifs douaniers sur les produits Apple, s'ils n'étaient pas fabriqués aux États-Unis. La marque à la pomme devrait donc échapper à cette surtaxe, pour l'instant.
Trump rêve d'un iPhone "made in USA"
Lors d'une annonce officielle à la Maison Blanche, le président Trump a déclaré que cet investissement permettrait à Apple d'augmenter considérablement ses dépenses dans sa chaîne d'approvisionnement nationale. Parmi les projets prévus, figurent, la création de nouveaux datacenters à travers le pays et la construction d'une ligne de production de verre pour écrans à Harrisburg, dans le Kentucky. Ce verre sera utilisé dans les iPhone et les futures Apple Watch.
Tim Cook, le PDG d'Apple, a souligné que l'investissement initial de 500 milliards de dollars commençait déjà à porter ses fruits. Il a ajouté que les nouveaux fonds "stimuleront encore plus la production ici en Amérique pour des composants critiques utilisés dans les produits Apple partout dans le monde". Cook a également offert une statue en verre au président Trump, qu'il a assemblée dans le Bureau ovale.
Une aubaine pour Apple ?
Les analystes estiment qu'un changement significatif dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple prendra du temps. Toutefois, cet engagement pourrait aider l'entreprise à ne pas s'attirer les foudres de la Maison Blanche. Les actions d'Apple ont grimpé de plus de 5 % suite à cette annonce.
Apple, qui fabrique la majorité de ses produits en Chine, a déjà commencé à réorganiser sa chaîne d'approvisionnement en expédiant des marchandises principalement depuis l'Inde et le Vietnam, où les tarifs douaniers sont moins élevés. Cependant, l'entreprise a tout de même payé plus de 800 millions de dollars en nouveaux droits de douane au cours des trois derniers mois.
Paolo Pescatore, fondateur de PP Foresight, a salué la capacité de Tim Cook à naviguer dans des "temps turbulents". Toutefois, il reste sur ses gardes concernant cet investissement certes, ambitieux, mais pas magique non plus. "Il est impossible de penser que tout pourrait soudainement être produit, fabriqué et assemblé aux États-Unis du jour au lendemain", a-t-il déclaré. L'effet ne sera pas immédiat, Trump doit s'y attendre.