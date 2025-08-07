Les analystes estiment qu'un changement significatif dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple prendra du temps. Toutefois, cet engagement pourrait aider l'entreprise à ne pas s'attirer les foudres de la Maison Blanche. Les actions d'Apple ont grimpé de plus de 5 % suite à cette annonce.

Apple, qui fabrique la majorité de ses produits en Chine, a déjà commencé à réorganiser sa chaîne d'approvisionnement en expédiant des marchandises principalement depuis l'Inde et le Vietnam, où les tarifs douaniers sont moins élevés. Cependant, l'entreprise a tout de même payé plus de 800 millions de dollars en nouveaux droits de douane au cours des trois derniers mois.

Paolo Pescatore, fondateur de PP Foresight, a salué la capacité de Tim Cook à naviguer dans des "temps turbulents". Toutefois, il reste sur ses gardes concernant cet investissement certes, ambitieux, mais pas magique non plus. "Il est impossible de penser que tout pourrait soudainement être produit, fabriqué et assemblé aux États-Unis du jour au lendemain", a-t-il déclaré. L'effet ne sera pas immédiat, Trump doit s'y attendre.