Produire depuis les États-Unis, surtout à court terme, s'avère tout bonnement impossible pour Apple. Le pays ne dispose ni de l’écosystème industriel, ni de la main-d’œuvre qualifiée nécessaires pour produire un appareil comme l'iPhone à grande échelle. De même, le coût de la main-d'œuvre serait bien plus élevé, et la firme devrait potentiellement rompre des contrats existants avec des fournisseurs asiatiques, et donc risquer de ne plus pouvoir vendre dans certains pays comme l’Indonésie.