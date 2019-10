Pixel 4 et Pixel 4 XL : et maintenant, les spécifications aussi sont connues

© Evan Blass

La fiche technique des Pixel 4 en fuite

La fiche technique complète des Pixel 4 et Pixel 4 XL. © 9to5Google

Via : 9to5Google

L'occasion de faire un point sur les caractéristiques des flagships, histoire de savoir à l'avance de quel bois ils se chauffent.C'est une fiche technique tout ce qu'il y a de plus officielle au sujet des deux smartphones qui s'est retrouvée jetée en pâture au cours des derniers jours.Sur cette petite fiche, on constate que le gros des caractéristiques restera inchangé, selon que l'on porte sa préférence sur le modèle classique ou sur sa déclinaison XL.Les deux smartphones profiteront d'un Snapdragon 855 et de 6 Go de RAM, ainsi que d'un double APN de 12 et 16 mégapixels. On remarque aussi la présence d'un «», probablement destiné à accélérer et améliorer le traitement des photos du smartphone.L'écran sera réglé à 90 Hz sur les deux modèles, mais le Pixel 4 XL affichera une diagonale de 6,3 » en QHD+ quand le Pixel 4 se contentera de 5,7 pouces en FHD+. Côté batterie, le Pixel 4 disposera d'un accumulateur de 2 800 mAh contre 3 700 mAh pour le Pixel 4 XL.Dans la boîte, Google fera l'impasse sur une paire d'écouteurs. Du moins aux États-Unis. En France, les constructeurs sont dans l'obligation de fournir un « kit mains libres » pour chaque téléphone vendu.