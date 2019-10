Google pourrait annoncer ses Pixels Buds 2 à l'évènement du 15 octobre

Google serait le dernier à passer aux true wireless



Les Pixel Buds sont disponibles depuis 2017 et Google n'a pas jugé bon de les renouveler depuis. L'attente serait sur le point de se terminer selon 9to5Google , qui indique que les Pixel Buds 2 seraient présentés le 15 octobre prochain, lors de l'annonce du Pixel 4, le prochain smartphone du moteur de recherche largement éventé par un nombre impressionnant de photos et vidéos mises en ligne sur le web.Google a réussi malgré tout à garder le secret sur sa prochaine génération d'écouteurs sans-fil, dont on ne connait ni le design, ni les fonctionnalités nouvelles développées par l'entreprise. On peut imaginer des applications exclusives au Pixel 4 utilisant Google Assistant.Les Pixels Buds devraient également abandonner le fil qui liait les deux écouteurs pour enfin adopter un système. Il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de tout savoir sur ce prochain casque signé Google.