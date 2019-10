Pixel 4 : suivez la conférence Google en direct à 16h !

© Evan Blass

Pixel 4 et Pixel 4 XL : à quoi faut-il s'attendre ?

Pour suivre la conférence, c'est tout simple. Rendez-vous sur la page YouTube de Made By Google, ou regardez-là directement ci-dessous. On sait déjà tout , ou presque sur les nouveaux flagships signés Google. Les smartphones de respectivement 5,7 et 6,3 pouces profiteront d'un écran cadencé à 90 Hz et d'un Snapdragon 855 pour 6 Go de mémoire vive. Une batterie de 2 800 mAh et 3 700 mAh accompagnera le tout.Du côté des nouveautés, on attend beaucoup des applications possibles avec le Motion Sense, la technologie de contrôle oculaire du Pixel 4 Outre ces annonces autour de la téléphonie, on peut aussi s'attendre au lancement de nouveaux appareils dédiés à la maison connectée. Rendez-vous à 16 h pour les découvrir !