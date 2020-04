AKG lance les N400, ses écouteurs True Wireless avec réduction de bruit active

© AKG / Samsung

5 heures d'autonomie et certification IPX7 au menu

Des écouteurs réservés, pour l'instant, à la Corée du Sud

219 000 wons (soit un peu plus de 170 euros hors taxes), c'est la somme affichée pour les N400 en Corée du Sud. Les premiers écouteurs True Wireless d'AKG, à réduction de bruit active, ont été repérés sur le site coréen de Samsung par le site spécialisé TizenHelp. Ils devraient logiquement se frayer un chemin jusque dans nos contrées, mais pour l'heure aucune annonce officielle n'a été faite.Contrairement aux Galaxy Buds de Samsung auxquels ils empruntent beaucoup, les AKG N400 se limitent à 5 heures d'autonomie, ou 6 heures une fois la réduction de bruit désactivée (auxquelles on peut ajouter 6 heures supplémentaires grâce au boîtier). Ils profitent en contrepartie d'une certification IPX7 qui leur permet de résister à l'eau même en étant complètement immergés.Les Buds, eux, peuvent compter sur une autonomie nettement plus copieuse estimée à 11 heures (plus 11 heures supplémentaires grâce à leur boîtier), mais se contentent d'une certification IPX3 moins efficace, et ne disposent pas d'un système de réduction de bruit active.Les Galaxy Buds et N400 sont pour le reste, d'un côté comme de l'autre, compatibles avec la recharge sans-fil et supportent les assistants personnels de Google (Google Assistant), d'Apple (Siri) et de Samsung (Bixby).À l'heure où nous rédigeons ces lignes, les AKG N400 ne sont disponibles que sur le Store coréen de Samsung, en trois coloris : blanc, noir et bleu.