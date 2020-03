Samsung travaillerait sur des écouteurs sans-fil capable de suivre vos séances de sport

Samsung Galaxy Buds © Samsung

Lire aussi :

Test JBL Tune 120TWS : du JBL true wireless sans se ruiner



Un coach fitness et bien-être dans les oreilles, destinés aux sportifs



Source : Tech Radar

Samsung vient seulement de lancer ses nouveaux écouteursGalaxy Buds mais préparerait un nouveau produit à destination des sportifs.Le constructeur coréen a déposé la marque Samsung Bean en Europe et la description qui accompagne le document décrit des «».Cela rappelle les Samsung Gear IconX sortis en 2018, qui intégraient 4 Go de stockage pour y déposer directement de la musique. Les accessoires seraient également certifiés IP67 et résistants à la transpiration.Plus intéressant encore, Samsung explique que ce produit pourra analyser la distance parcourue et le temps d'entraînement ainsi que le rythme cardiaque et donner une estimation des calories brûlées et du niveau d'activité de l'utilisateur.Les Samsung Bean, si la marque conserve cette dénomination, pourraient donc récupérer une partie des fonctionnalités réservées aux bracelets d'activité et autres montres connectées pour des sportifs occasionnels qui ne souhaitent pas porter un appareil au quotidien sur leur poignet.Aucune information n'est disponible pour l'heure concernant la commercialisation de ces écouteurs.