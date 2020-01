Les nouveaux Pixels Buds ne vont pas tarder, repérés dans une liste de certification Bluetooth

© Google

Compatibilité certifiée Bluetooth 5.0

Lire aussi :

Les Samsung Galaxy Buds pourraient revenir dans une 2e version qui verrait son autonomie doublée



Source : GSM Arena.

Une liste de certification Bluetooth publiée mardi 21 janvier affirme que ces écouteurs sont désormais certifiés, les rapprochant davantage de la commercialisation.La certification porte sur deux « accessoires pour téléphone portable » distincts et désignés par les intitulés « G1007 » et « G1008 ». Cela peut signifier que les Pixel Buds 2 compteront deux versions différentes, ou bien que la certification porte sur chacun des deux écouteurs (le gauche et le droit) indépendamment.Dans tous les cas, les Pixel Buds 2 seront bien compatibles Bluetooth 5.0. Prévue par Google pour le printemps 2020, cette certification présage une annonce pour la Google I/O, qui devrait se tenir en mai.