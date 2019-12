Les Samsung Galaxy Buds pourraient revenir dans une 2e version qui verrait son autonomie doublée

Les Galaxy Buds premiers du nom. © Samsung

Jusqu'à 26 heures d'autonomie

Un dernier point qui, selon un registre de la FCC, pourrait être encore amélioré sur les Galaxy Buds 2, dont il se dit qu'ils seront lancés en même temps que le Galaxy S11 en février prochain.Selon Droid Life, qui relaie sa trouvaille, les écouteurs au nom de code « SM-R175 » utiliseraient des batteries de 300 mA, et 600 mA pour le boîtier de recharge sans-fil. À titre de comparaison, le modèle actuel utilise un duo de batteries de 150 mA, et 300 mA pour le boîtier.Une autonomie doublée donc, qui devrait se chiffrer autour de 26 heures selon les calculs de What Hi-Fi — soit 12 heures pour les seuls écouteurs, et 14 heures supplémentaires via le boîtier de recharge.Des chiffres assurément aussi surprenants qu'inédits, qui devraient malgré tout se traduire par des écouteurs plus gros et potentiellement plus lourds. Nous sommes curieux de voir comment Samsung parviendra à rendre copie propre sur ce sujet.