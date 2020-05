Des True Wireless "Evangelion" chez un spécialiste japonais de l'audio

© Final Audio

Un vrai design pour l'occasion

© Final Audio

Une fiche technique haut de gamme

© Final Audio

© Final Audio

Source : Final Audio

Pour qui ne suit pas le marché de l'audio avec intérêt, la marque japonaise Final Audio reste relativement inconnue. Pourtant, ce constructeur de casques et écouteurs est un spécialiste en la matière, proposant des modèles parfois très haut de gamme. Une chose qui n'a pas échappé aux ayant-droits de la franchise Evangelion , proposant à la marque de travailler sur une série de True Wireless pour célébrer la sortie, à présent un peu chamboulée, du filmOn retrouve ainsi trois produits au design profondément, dédiés respectivement aux Evangelion EVA-01, EVA-02 et Mark.06. Bicolores, les écouteurs se servent de la petite zone centrale comme bouton de contrôle.Et si les écouteurs dispose déjà de la petite touche de l'anime, les boites de recharge pousse la référence encore plus loin.Final Audio a soigné la présentation, mais pas que. Sa fiche technique place le produit parmi les très bons modèles du marché. Basés sur une puce Bluetooth 5.0 Qualcomm 3020 avec support du codec AptX , les trois EVATW utilisent un transducteur dynamique propriétaire de la marque avec membrane ultra-fine et bobinage en laiton.L'autonomie des écouteurs peut atteindre neuf heures avec une simple charge (en AAC et SBC - l'autonomie passe à six heures avec l'AptX), et jusqu'à 63 heures en comptant la charge du boîtier. La recharge passe par l'USB-C.Toutefois, pour le malheur des fans francophones, il faudra très probablement passer par l'importation pour se procurer l'un des trois modèles. Leur prix ? 19 800 Yens, soit environ 170 euros. Des écouteurs assez chers donc, mais une proposition tout à fait honnête au regard de la réputation de Final Audio et du travail réalisé sur le produit.