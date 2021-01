L'intra sportif et abordable Beats Flex revêt deux nouveaux coloris

Pour rappel, les Beats Flex sont des écouteurs Bluetooth dits « tour de cou », reliés l'un à l'autre par un câble intégrant plusieurs modules, lesquels intègrent commandes, batterie et électronique en général. Rechargeables en USB-C (et non Lightning), les écouteurs bénéficient du Fast Fuel (recharge rapide) et d'une autonomie de 12 heures. Le seul vrai manque, sportivement parlant, est la certification IP. En pratique, cela ne signifie toutefois pas qu'ils ne résisteront pas à un peu de pluie.