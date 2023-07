Voilà enfin le nouveau casque de Beats : que faut-il retenir du Studio Pro ?

Près de 6 années nous séparent de la sortie du dernier casque Beats. Eh oui, c'était en octobre 2017 (déjà !) que la société appartenant à Apple nous livrait la dernière mouture de son casque Bluetooth. Si le Beats Studio 3 était sympathique à certains égards, il n'était pas non plus exempt de défauts, bien au contraire. C'est pourquoi, après plusieurs années sans nouvelle itération, Apple et Beats reviennent avec un tout nouveau modèle : le Beats Studio Pro. De quoi faire trembler les géants du son ?